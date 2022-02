Genoa, Zangrillo: “Progetto a medio-lungo termine. Seguiamo modello Atalanta”

Parla il presidente del Grifone

Non solo internazionalizzazione e e autonomia di pensiero , il Genoa guarda al futuro con voglia di trasformarsi in meglio e seguire dei progetti ben chiari in chiave di crescita. La conferma è arrivata anche dal nuovo presidente Alberto Zangrillo che ha parlato nel corso della trasmissione "La politica nel pallone" su Gr Parlamento.

MODELLI - "Il Genoa si sta muovendo in modo diverso, c'era necessità di una rottura in termini di mentalità. 777 Partners ha in mente un progetto per il club a medio-lungo termine", le parole del neo patron. "Ma ovviamente non stiamo tralasciando niente sull'attualità. Abbiamo un obiettivo a breve termine molto chiaro: la salvezza. ​La classifica è brutta, se la guardi è impietosa ma non va vista. Non dobbiamo soffermarcisi troppo". E ancora: "I modelli da seguire sono quelli dell'Atalanta e del Sassuolo, sono da copiare perché vincenti. Il Genoa è uno degli argomenti che devono essere rilanciati anche dalla città di Genova e da tutta la Liguria", ha concluso Zangrillo.