Gollini stoppa la Juventus: l’Atalanta impone l’1-1 all’Allianz Stadium

Pierluigi Gollini riesce nell’impresa di stregare l’uomo dei record. Anche Cristiano Ronaldo si deve arrendere di fronte alla giornata da urlo del portiere dell’Atalanta, capace di fermare il cinque volte Pallone d’oro con una parata straordinaria sulla massima punizione. Grazie alla sua parata e alla rete di Freuler nella ripresa, l’Atalanta impone il pari in casa della Juventus. Finisce 1-1.

IL MATCH

Gasperini tiene fuori il Papu Gomez, continuando così la rottura con il capitano nerazzurro. Regna l’equilibrio nei primi minuti fino al 29′ quando Chiesa, servito da Bentancur, controlla e va al tiro dalla distanza battendo imparabilmente Gollini. La reazione dell’Atalanta non si fa attendere: Zapata impegna Szczesny che risponde con i piedi. Il portiere polacco deve superarsi nuovamente su Malinovsky alla fine del primo tempo. A inizio ripresa la Dea pareggia: Freuler strappa il pallone a Rabiot e trafigge Szczesny con un missile centrale. La Juventus torna alla carica e si procura una chance colossale con un rigore assegnato per fallo su Chiesa. Calcia Ronaldo, ma Gollini si supera e para. Il portiere dei bergamaschi si esalta poco dopo in uscita anche su Morata. Le sue parate impongono il pari alla Juventus e regalano un sorriso ai tifosi della Dea.