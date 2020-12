Gonzalo Rodriguez tifoso speciale: “Ho esultato per la vittoria della Fiorentina”

Per i tifosi della Fiorentina, la festa non è ancora finita. L’eco della vittoria sulla Juventus a Torino si fa ancora sentire. I viola non vincevano in trasferta contro i bianconeri dal 2007/08, quando rimontarono clamorosamente la formazione allora allenata da Claudio Ranieri con un incredibile 3-2.

FESTA

Un messaggio speciale arriva dall’Argentina, dove c’è un tifoso particolare. Si tratta di Gonzalo Rodriguez. L’ex capitano ha raccontato le sue sensazioni a Radio Bruno Toscana: “Faccio i complimenti a tutta la squadra perché ha fatto una partita straordinaria ieri: sono molto felice per tutto il gruppo viola perché lì conservo ancora tanti amici, tra i giocatori e lo staff medico e i magazzinieri. Ho visto la partita nella mia casa di Buenos Aires assieme a mia moglie e a mio figlio più grande, che sono tifosi della Fiorentina: eravamo tutti contenti, dopo tanti momenti duri e per come stava la squadra. E’ stata una vittoria meritata, la Juventus è la squadra contro cui bisogna sempre lottare per vincere, come mi hanno detto i tifosi viola appena sono arrivato a Firenze nel 2012