Gran Galà del Calcio, il gol di Quagliarella votato come il più bello della scorsa Serie A

In contemporanea all’evento di Parigi in cui è stato assegnato il Pallone d’Oro 2019, a Milano si sta svolgendo il Gran Galà del Calcio, occasione in cui si assegnano i migliori per ogni ruolo della scorsa stagione di Serie A, maschile e femminile, e anche il miglior giovane della Serie B. Si è votato però anche il gol più bello in assoluto e a trionfare è stato il colpo di tacco straordinario di Fabio Quagliarella realizzato in Sampdoria-Napoli 3-0 del 2 settembre 2018. Assente però il capitano blucerchiato, essendo impegnato nel posticipo della quattordicesima giornata di questa Serie A, in casa del Cagliari (dove peraltro ha trovato la rete dopo un periodo di astinenza).

Per quanto riguarda la A femminile, lo stesso riconoscimento è andato a Thaisa Moreno, che segnò con un missile col suo Milan contro la Juventus (oggi la brasiliana milita nel Tacón, formazione di Madrid).