Graziani esalta Gattuso: “Entra nella mente e nel cuore dei calciatori…”

Il Napoli, dopo lunghe settimane di astinenza, è tornato alla vittoria in campionato. Gli azzurri, nella serata di ieri, hanno superato in rimonta per 2-1 il Sassuolo. Un successo che per l’ex attaccante Ciccio Graziani ha un artefice principale: Gennaro Gattuso. Queste le sue dichiarazioni a Radio Marte.

GATTUSO – “Le parole al miele di Gattuso hanno ricreato unione e compattezza all’interno della squadra. I tre punti di ieri rappresentano un nuovo inizio, va solamente ritrovata autostima: uno come Ringhio, in questo senso, è l’ideale. E’ uno che entra nella mente e nel cuore dei suoi calciatori. I valori tecnici della squadra, poi, sono indiscutibili”.

NAPOLI, GATTUSO: “SIAMO ANCORA MALATI, DOBBIAMO GUARIRE”