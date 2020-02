Gullit: “Felice di vedere la Juventus in difficoltà…”

Una lotta scudetto avvincente come non si vedeva ormai da diversi anni. La Serie A, quest’anno, promette di regalare spettacolo fino alla fine, con tre squadre a contendersi il titolo. Della corsa al tricolore ha parlato l’ex stella del Milan Ruud Gullit.

CORSA SCUDETTO – “Mi fa piacere vedere la Juventus in difficoltà, la Serie A stava diventando noiosa. Ovviamente i bianconeri sono ancora i favoriti, ma sono in flessione. L’Inter è una buona squadra, la Lazio sta facendo bene e non dimentichiamo l’Atalanta. Quest’anno se la giocano in quattro, è una cosa positiva per il calcio italiano”.

GULLIT NON HA DUBBI: “DE LIGT HA RISPOSTO DA UOMO ALLE CRITICHE..”