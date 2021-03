Hubner: “Romagnoli non merita di essere crocefisso. Il Milan deve essere orgoglioso”

L’ex attaccante Dario Hubner ha parlato a Milan TV del momento che sta vivendo il Milan, con il mirino puntato anche sui difficili giorni vissuti da capitan Romagnoli: “Non mi piace come sta venendo trattato Romagnoli, sta venendo crocefisso. Non mi sembra giusto dimenticare quello che ha fatto. Mi dà fastidio, mi metto nei suoi panni. Non devono bastare due settimane per far scordare alla gente tutto quello che ha fatto questo ragazzo per i colori rossoneri. Il Milan deve essere orgoglioso di quello che ha fatto fino ad oggi. L’obiettivo principale credo che sia la Champions, andando avanti così credo che la otterrà. Pioli sta lavorando bene. Rebic? Mi piace in alcune situazioni, e in altre mi fa impazzire dal nervoso. Certe volte sembra che non sia concentrato”.

Milan, incubo infortuni: l’esito degli esami di Ibrahimovic, Calhanoglu e Rebic