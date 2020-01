Inter, Barella esalta Conte: “Il migliore”

E’ un’Inter che sogna lo scudetto, quella guidata da Antonio Conte. I nerazzurri, reduci dalla vittoria di Coppa Italia contro il Cagliari, inseguono a due lunghezze di distanza la capolista Juventus. Tra i protagonisti del club di Milano c’è il centrocampista Nicolò Barella, che, in queste ore, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

CONTE – “L’Inter mi ha fortemente voluto, sto facendo di tutto per ripagare la fiducia. Conte? Mi ha aiutato moltissimo sotto l’aspetto tattico, lui è maniacale in questo. Ero un istintivo, lui è stato bravo a limitare questo mio difetto. Tira fuori il 100% a tutti, anche a chi, come me, già entra in campo dando tutto”.

