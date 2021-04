Inter, Bastoni: “Lukaku è fissato con la musica. Io e Skriniar come fratelli”

Il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni rappresenta una delle grandi vittorie di Antonio Conte. Se il ruolo dell’allenatore non si limita ai risultati ma anche alla valorizzazione della rosa, si può dire che la scommessa del tecnico salentino sul giovane calciatore è risultata vincente. Bastoni, intervenuto ai microfoni di Inter Tv, ha raccontato alcuni aneddoti legati alla sua quotidianità e alla vita all’interno dello spogliatoio della Pinetina:

“La musica per me è molto importante, aiuta a rilassarmi, rispecchia il mio stato d’animo. Mi piacciono vari generi, dal reggaeton alla musica italiana. Lukaku è fissato con la musica, penso che passi più ore di tutti con le cuffie alle orecchie. La musica migliore la mette Lautaro Martinez, musica spagnola e argentina che a me piace. Il genere che prevale nello spogliatoio è il reggaeton. Mi piacciono le Serie Tv, una delle mie preferite è Prison Break: io sono Michael Scofield, Lincoln Burrows è Skriniar. Mi aiuta molto, siamo un po’ come fratelli. Mi piacciono le commedie, Checco Zalone è uno dei miei preferiti. Il mio film preferito è La vita è bella“.