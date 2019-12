Inter, Conte: “Con il Genoa la partita più importante dell’anno”

Vigilia di campionato per l’Inter, che domani, alle 18, ospiterà a San Siro il Genoa. Una gara che il tecnico Antonio Conte ha così presentato in conferenza stampa.

PARTITA – “Sarà la gara più importante dell’anno. Stiamo affrontando nel modo giusto i nostri problemi, i calciatori hanno capito che era necessario alzare i giri del motore. Esposito ed Agoumé? Hanno meritato l’esordio in prima squadra, hanno le potenzialità per diventare le fondamenta di questa squadra. Credo molto in loro”.

ASSENZE – “Le squalifiche di Brozovic e Lautaro ci mettono ancor di più in emergenza, ma dovremo essere bravi a chiudere l’anno nel migliore dei modi. Sarebbe un bel segnale per l’ambiente”.

GENOA – “Conosciamo bene il loro valore. Serviranno testa, gambe e cuore. Dovremo essere perfetti per conquistare i tre punti”.

