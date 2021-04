Inter, Conte: “In altre occasioni una partita come questa l’avremmo persa. Sul futuro…”

Le parole del tecnico dei nerazzurri

"In questo momento dobbiamo concentrarci sul presente, non sappiamo cosa accadrà e quali saranno i programmi. Non sappiamo niente. Parlare id mercato non ha senso. Sono orgoglioso di questo gruppo che è cresciuto in maniera importante, in altre occasioni una partita come questa l'avremmo persa. Oggi si è vista una squadra che sa quello che fa, che non perde la giusta via anche quando accade qualcosa di sfortunato. In questo momento non sappiamo quello che avverrà nel futuro. La squadra ora c'è, è conscia dei propri mezzi, non perde la fiducia. Affrontavamo un Napoli al completo, a inizio anno per me loro erano una delle squadre più attrezzate per lo scudetto, poi per loro è stata una stagione sfortunata ma sono forti. Loro potevano essere più affamati e noi avremmo qualche bonus da giocarci ma il martello pneumatico è entrato nel cervello dei giocatori. Capiscono l'importanza di non concedere speranze a chi insegue. Abbiamo lasciato 2 punti al Milan ma era un pareggio che poteva essere messo in preventivo. I successi dell'Inter dovevano passare dalla crescita di ogni singolo, sotto ogni aspetto e questo è avvenuto quest'anno, con le buone e rimarcando alcune situazioni. Ho trovato un gruppo di ragazzi con grande disponibilità nel mettersi in gioco e lottare per vincere qualcosa di importante. A fine carriera è bello vedere il curriculum e vedere cosa hai vinto. Eriksen ha capito che ci sono due fasi da curare, soprattutto in un calcio tattico come quello italiano. Ora si sta esprimendo con continuità e credo possa fare molto di più, sta anche aumentando in aggressività e intensità e questo ci ha portato benefici".