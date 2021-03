Inter, Materazzi: “Il nuovo logo? E’ innovativo, incontra le nuove generazioni”

Marco Materazzi si è espresso sul nuovo logo dell’Inter, lanciato quest’oggi dai nerazzurri. L’ex difensore dei meneghini e beniamino dei tifosi dell’Inter è intervenuto sui canali social dell’Inter, dove ha detto la sua: “Il nuovo logo è molto innovativo, incontra le nuove generazioni, quelle che renderanno l’Inter ancora più grande. Noi siamo vecchi passionali, il nuovo marchio si avvicina invece al mondo di oggi. Dobbiamo essere bravi noi a scrivere la storia, come stanno facendo i ragazzi e le ragazze della prima squadra. Da anni ormai tutto l’ambiente Inter è in forte crescita. Abbiamo vissuto rifondazioni e cambi societari”. Un pensiero da parte di Materazzi arriva anche per il nuovo slogan: “È molto intuitivo, rappresenta lo spirito che si intende dare alla prima squadra di Milano. All’estero esiste già l’Inter Milano: tanto rispetto per il Milan che in Europa ha fatto tanto ma, quando vai fuori dall’Italia, Milano è l’Inter”.