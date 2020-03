Juventus, Chiellini e Buffon per un’altra stagione ‘grazie’ al coronavirus

Giorgio Chiellini e Gianluigi Buffon ancora alla Juventus. Un altro anno di contratto per il difensore e il portiere bianconero visto l’andamento della stagione e la problematica legata all’emergenza coronavirus.

In casa della Vecchia Signora, dopo aver trovato l’accordo per il taglio degli stipendi, come riporta Tuttosport, si pensa al prossimo anno e al prossimo campionato con il centrale difensivo e l’estremo difensore che potrebbero rinnovare di una stagione. Secondo quanto si apprende, sia Buffon che Chiellini vorrebbero terminare la propria carriera giocando davanti al proprio pubblico e, specie per quanto concerne il difensore, vorrebbero lasciare un ulteriore segno tangibile nella storia del calcio juventino e della Nazionale. L’emergenza coronavirus ha fatto slittare la chiusura del campionato e l’Europeo 2020 ed ecco perché in accordo con la Juventus entrambi potrebbero rinnovare di un altro anno e avere modo per salutare come si deve il mondo del pallone.

CHIELLINI E LA DECISIONE DELLA SQUADRA SUGLI STIPENDI