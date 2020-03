Cristiano Ronaldo è tornato in Portogallo. Subito dopo la gara vinta dalla sua Juventus contro l’Inter per 2-0, l’attaccante bianconero, come raccolto da O’ Jogo, è immediatamente tornato in patria per stare vicino alla madre, colpita nei giorni scorsi da un ictus. La donna, come da lei stessa dichiarato, verserebbe adesso in condizioni di salute abbastanza buone, con lo spavento che sembra ormai essere alle spalle.