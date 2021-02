Juventus-Crotone: le formazioni ufficiali. Pirlo sceglie Ronaldo-Kulusevski

Tre punti per provare a tenere il ritmo dell’Inter capolista. La Juventus ospita il Crotone con l’obiettivo di fare bottino pieno, evitando di ripetere il passo falso dell’andata, quando non andò oltre il pari. Gli uomini di Andrea Pirlo sono chiamati a non fallire, anche perché il distacco dalla vetta rischia di dilatarsi, rendendo quasi impossibile la rimonta. I calabresi, invece, cercano punti preziosi per provare a risalire dalla zona retrocessione. Una missione difficilissima. Fischio d’inizio alle ore 20.45.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Queste le scelte di Andrea Pirlo e Giovanni Stroppa:

Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, McKennie, Ramsey; Kulusevski, Ronaldo.

Crotone (4-4-2): Cordaz; Pedro Pereira, Magallan, Golemic, Luperto; Messias, Molina, Vulic, Reca; Ounas, Di Carmine