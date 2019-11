Juventus, Danilo: “A Bergamo per tenerci il primo posto. Sarri? Mi piace moltissimo”

Torna a parlare ai microfoni di un’emittente italiana Danilo, esterno della Juventus, dopo che avevamo riportato le sue parole a DAZN Brasile, in cui parlava di Cristiano Ronaldo. “Le partite dopo la sosta non sono mai semplici, in più contro una squadra come l’Atalanta, che ha ottimi giocatori e sta disputando un’ottima stagione – ha detto a Sky Sport -. Non possiamo sbagliare quel match, dobbiamo tenerci il primo posto in classifica. Bisogna avere l’ambizione di vincere tutte le partite, quindi serve rimanete concentrati al massimo e andare a Bergamo per portare a casa i 3 punti. Guai a sottovalutarli, se metteranno, come fanno di solito, intensità, noi dovremo mettercene di più”.

GIOCO – Sul sistema di gioco di Sarri: “Cambiare la Juve come ha fatto lui non è semplice, credo ci voglia del tempo perché si assesti tutto. Mi ricordo che con Guardiola, al City, ci abbiamo messo 2-3 anni per giocare come diceva l’allenatore. Sarri vuole inculcare un sistema che a me piace, cerca di schiacciare l’avversario, muovendo velocemente la palla”.

CR7 – Arrivano altre dichiarazioni su Cristiano Ronaldo: “Lo conosco dai tempi di Madrid, è molto competitivo ed è cosa assai positiva. Ed è anche molto concentrato su ogni cosa che fa: se è in Nazionale giustamente si focalizza sul Portogallo, ma quando torna alla Juve è già proiettato al match successivo”.