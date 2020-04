Juventus, De Ligt sicuro: “Non ho scelto la Juve per Cristiano Ronaldo”

Dopo aver impressionato con l’Ajax, nell’estate 2019 Matthijs De Ligt è arrivato alla Juventus accolto dall’euforia dei tifosi. Erano tante le aspettative sul classe 1999 che ha fatto fatica ad integrarsi con il nostro calcio. Dopo qualche prova opaca l’olandese si è inserito sempre più negli schemi di Sarri, ma ora è costretto a casa come tutti.

LA SCELTA – Intervistato da Szczesny sul canale Youtube Foot Truck il difensore ha spiegato che la scelta della Juventus non era legata alla presenza di Cristiano Ronaldo in squadra: “Cristiano Ronaldo decisivo per il mio arrivo alla Juventus? No, non è stato questo il motivo, ho avuto un sacco di tempo per scegliere tra le squadre che mi volevano, ma questa è stata la scelta migliore per me“. De Ligt però non ha nascosto l’emozione dell’ingresso nello spogliatoio: “Quando sono entrato nello spogliatoio della Juventus per la prima volta mi sentivo come un bambino in un negozio di caramelle. C’era Buffon, c’era Ronaldo… Sono arrivato più tardi degli altri e senza allenamenti ho dovuto giocare contro gli Spurs nel tour in Asia. Dopo 20 minuti non riuscivo più a respirare…“.