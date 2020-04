Dalla Spagna: De Ligt vuole lasciare la Juventus

Potrebbe durare appena una stagione l’esperienza di Matthijs de Ligt con la maglia della Juventus. Il difensore, prelevato dall’Ajax la scorsa estate, avrebbe infatti manifestato la volontà di lasciare Torino. A riportarlo Marca, secondo cui sull’olandese avrebbe concentrato le proprie attenzioni il Real Madrid.

REAL – I blancos sarebbero infatti pronti a parlare con Mino Raiola, procuratore del giocatore, per cercare un accordo in vista della prossima stagione. I madrileni starebbero infatti cercando rinforzi nel reparto arretrato, anche per sopperire ad un eventuale addio di Sergio Ramos.