Juventus, de Ligt stuzzica l’Inter: “Contento di aver sfruttato il loro stop…”

“Ovviamente è stata una vittoria importante per noi. Sapevamo cosa aveva fatto l’Inter e per noi era un’opportunità per andare a più quattro e sono contento che l’abbiamo sfruttata”. Parola di Matthijs de Ligt, difensore della Juventus ai microfoni di JTV.

Il centrale bianconero si gode la vetta solitaria in classifica con un vantaggio di 4 punti sull’Inter, fermata dal Lecce per 1-1 nella sfida del pomeriggio della 20^ giornata. La Vecchia Signora ha sfruttato al massimo il rallentamento dei rivali vincendo 2-1 contro il Parma. Per de Ligt tutta la partita in campo e una buona prova.