Juventus, De Sciglio: “Quarantena? Ho inventato di tutto per non annoiarmi”

In questo mese di quarantena tantissimi italiani hanno dovuto escogitare un sacco di metodi per non farsi prendere dalla noia. Certo, discorso diverso per chi anche da casa ha continuato a portare avanti il proprio lavoro. Un’altra fetta però ha dovuto passare le giornate tra serie tv, libri e, in caso degli atleti, sedute di allenamento.

DE SCIGLIO – Sarà sicuramente il caso di Mattia De Sciglio. Il terzino della Juventus come tutti i colleghi continua ad allenarsi a casa. Un modo sicuramente utile per combattere la noia. L’ex Milan ai microfoni di SkySport ha raccontato la sua quarantena: Ho vissuto la quarantena in modo positiva, mi sono inventato di tutto per stare a casa e passare le giornate nel modo migliore possibile. Serve affrontare tutto in modo che i giorni non siano troppo pesanti”.