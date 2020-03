Juventus, emergenza Coronavirus: in settimana nuovi tamponi

La Juventus è in quarantena. In seguito alla positività al Coronavirus di Daniele Rugani, giocatori e membri dello staff bianconero dovranno osservare un periodo di totale isolamento. Il club, come riporta Sport Mediaset, sottoporrà nel frattempo a nuovi tamponi tutti i propri tesserati, Tuttavia, per questione di privacy, non verrà noto chi e quando verrà sottoposto ai controlli, con le comunicazioni ufficiali che avranno luogo solamente in caso di nuove positività.

CRISTIANO RONALDO, I BOOKMAKERS SCOMMETTONO SULL’ADDIO ALLA JUVENTUS