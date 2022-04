Juventus-Inter, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 20:45

Juventus-Inter sarà il big match della 31^ giornata di Serie A. Si gioca oggi, domenica 3 aprile alle 20:45. I bianconeri di Allegri contro i nerazzurri di Inzaghi per una partita decisiva per la lotta scudetto.

Juventus-Inter, le formazioni

Ancora qualche dubbio di formazione come è giusto che sia per entrambi gli allenatori. La Juventus dovrebbe affidarsi a Dybala con Vlahovic. Resta da capire se ci sarà il tridente con Morata oppure no. In alternativa, dentro un centrocampista in più.

L'Inter giocherà con Dzeko e Lautaro Martinez in avanti. Brozovic dovrebbe aver recuperato e sarà nuovamente in mezzo al campo con Barella e Calhanoglu.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.

Dove vedere il match

La partita Juventus-Inter si giocherà come detto all'Allianz Stadium di Torino, domenica 3 aprile 2022. Calcio d'inizio alle ore 20.45.

La super sfida tra bianconeri e nerazzurri verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Per vederla è possibile scaricare l'app su smart tv di ultima generazione oppure collegare il proprio televisore ad una console (Xbox e PlayStation) su cui scaricare la app. Inoltre si può collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX o a dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick.

La diretta di Juventus-Inter sarà ovviamente disponibile anche in streaming grazie a DAZN. Per vedere la partita in questo caso sarà sufficiente scaricare l'app su smartphone o tablet o collegarsi al sito ufficiale tramite pc o notebook.