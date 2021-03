Juventus-Lazio streaming e diretta, dove vedere il match oggi

Juventus-Lazio si gioca quest’oggi sabato 6 marzo 2021 per la 26^ giornata di Serie A. Bianconeri e biancocelesti in campo alle 20.45 per il big match del campionato italiano. Sogni d’alta classifica per i padroni di casa chiamati a ritrovare costanza di vittorie. Voglia di rivalsa per gli ospiti in cerca di punti per riportarsi nelle zone di vertice.

Juventus-Lazio, le probabili formazioni

Qualche problema di formazione per entrambi gli allenatori. Da una parte Pirlo deve puntare su Szczesny; Danilo, Demiral, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Rabiot, Bernardeschi; Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo per la sua Juventus. Dall’altra Inzaghi dovrebbe scegliere Reina; Marusic, Hoedt, Acerbi; Lulic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Demiral, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Rabiot, Bernardeschi; Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Acerbi; Lulic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Juventus-Lazio si giocherà, come detto, all’Allianz Stadium di Torino sabato 6 marzo alle ore 20.45. Il match valido per la 26^ giornata della Serie A 2020/21 si disputerà a porte chiuse a causa delle restrizioni dovute alla diffusione della pandemia di coronavirus.

La gara di Torino sarà visibile in direttta tv esclusiva su DAZN. Per potere seguire l’anticipo del sabato alle 20.45 bisognerà dunque munirsi dell’app DAZN, scaricabile su smart tv, decoder Sky Q, PlayStation (4 e 5) o Xbox (One S, One X, Series S e Series X), Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La partita sarà anche disponibile al canale DAZN1 al 209 del decoder Sky per i clienti che hanno sottoscritto l’offerta.

La gara tra bianconeri e biancocelesti potrà essere vista live anche in diretta streaming gratis. Il match sarà disponibile su DAZN. Scaricando l’app su smartphone o tablet, oppure collegarsi al sito da PC o notebook, si accederà al pannello principale da cui selezionare la partita in palinsesto. Il match rimarrà disponibile on demand al termine del post partita.