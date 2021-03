Juventus, Pirlo: “Con la Lazio non è decisiva. McKennie? Non mi sorprende”

L’allenatore della Juventus Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del delicato match che vedrà i bianconeri sfidare la Lazio di Simone Inzaghi: “La Lazio è una grande squadra – esordisce Pirlo – , che gioca insieme da diversi anni più o meno ha gli stessi calciatori. Quindi hanno un gioco ben definito e i risultati parlano per loro perché negli ultimi anni hanno raggiunto sempre traguardi importanti”. Il mister bianconero poi cita il rinnovo di McKennie: Non mi sorprende il suo rendimento perchè lo abbiamo scelto noi. Adesso che è stato riscattato non deve pensare di essere arrivato ma questo deve essere un punto di partenza. Se pensa di essere arrivato ha sbagliato tutto e non è il modo giusto per affrontare il suo cammino. Momento decisivo della stagione? No, tutte le partite sono importanti per la Juventus. Adesso abbiamo la Lazio che è una partita importante per il proseguimento del campionato, poi penseremo al Porto. Sono abituato a pensare partita dopo partita e non a quelle che verranno dopo. Il presente per noi è la partita di domani”.

