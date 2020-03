Juventus, l’ex Tacchinardi: “Ma quale Calciopoli bis… La Lega non ha saputo gestire la situazione”

Si susseguono le polemiche a causa della decisione di rinviare alcuni dei match di Serie A in programma lo scorso weekend a causa del coronavirus. Sulla questione, a Pressing, ha parlato l’ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi.

RINVII – “Per un giocatore non è facile sapere poche ore prima di scendere in campo che la gara non si giocherà, anche perché poi ci sono tante partite ravvicinate con in palio punti pesanti. Calciopoli bis? Mi sembra assurdo parlare in questo modo. Sicuramente la Lega deve però dare una linea comune: si deve essere chiari, sia che si giochi che non si giochi. La Lega non ha saputo gestire la situazione: le immagini dei tifosi a Lecce passati al termoscanner sono una follia”.

