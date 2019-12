Juventus, Matuidi: “Ho lasciato il Psg perché qui posso vincere la Champions”

Blaise Matuidi è una garanzia per la Juventus di Maurizio Sarri. Il centrocampista, a Torino dall’estate 2017, è tornato in queste ore sui motivi che lo hanno spinto a lasciare il Paris Saint-Germain per sposare il progetto bianconero. Queste le sue parole a RMC.

CHAMPIONS – “Arrivare a Torino è stato un passo avanti per la mia carriera, senza voler offendere il Psg, che è un grande club. Questa società è particolarmente adatta a me, qui c’è tutto quello che mi serve per rendere al meglio. Con la Juventus posso avere l’ambizione di vincere la Champions League”.

