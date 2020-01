Juventus, Matuidi: “Roma? In campo per vincere”

Una netta vittoria, quella da cui è reduce la Juventus di Maurizio Sarri. I bianconeri, nella giornata di lunedì, hanno infatti travolto per 4-0 il Cagliari e saranno ora attesi dalla sfida in casa della Roma. Della gara, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato il centrocampista Blaise Matuidi.

ROMA – “Sarà una partita difficile, i giallorossi sono una grande squadra con un gioco molto offensivo, come il nostro. Giocheranno in casa e potranno contare sulla spinta dei tifosi, dovremo farci trovare pronti. Noi, come sempre, giocheremo per vincere. Dobbiamo però crescere e fare ancora di più: siamo comunque sulla strada giusta”.

