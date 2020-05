Juventus, Miralem Pjanic conteso da Psg e Barcellona

E’ sempre calciomercato. Anche in un periodo difficile per le squadre dal punto di vista economico gli affari sono sempre in vista. La prossima sessione di mercato sarà per molti una finestra fatta solo ed esclusivamente da prestiti. Lo stop forzato ha complicato i piani delle squadre, ma non di tutte evidentemente. Alcuni top club infatti sono pronti a darsi battaglia fino all’ultimo secondo di calciomercato. Uno dei duelli a cui assisteremo sarà quello tra Barcellona e Psg per Miralem Pjanic.

L’offerta del Psg

Secondo quanto riportato da Rmc Sport l’interesse del Psg per Miralem Pjanic è forte. Il giocatore conosce molto bene il campionato francese e i progetti della società parigina potrebbero stuzzicarlo. Già a fine aprile Leonardo avrebbe contattato l’agente del giocatore per sondare il territorio. Difficile che Sarri e la Juventus si privino di un giocatore di questa importanza, ma i bianconeri avrebbero già trovato il sostituto: Jorginho. Sempre secondo Rmc Sport Leonardo potrebbe inserire anche Leandro Pareders nell’affare, un giocatore che alla Juventus piace e non poco.

Assalto Barcellona

Anche il Barcellona non disprezza affatto il talento dell’ex Roma. L’offerta del club blaugrana potrebbe inoltre soddisfare anche la società bianconera. Il nome chiave è quello di Arthur, da tempo accostato proprio alla squadra torinese. Nella prossima sessione estiva assisteremo quindi a due assalti per strappare il giocatore dalla corte di Sarri. Nell’affare a tinte blaugrana inoltre potrebbe essere inserito anche Mattia De Sciglio, terzino in uscita dalla Juventus. Tutto dipenderà anche dalla volontà del giocatore che dovrebbe solo scegliere con quale squadra giocare.