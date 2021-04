Juventus-Napoli, diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Juventus-Napoli si gioca questa sera, mercoledì 7 aprile 2021 alle ore 18.45 per il recupero della terza giornata di Serie A. Nonostante i noti problemi di contagi da coronavirus che stanno colpendo la squadra bianconera – ultimo quello di Bernardeschi – questa volta la sfida delle polemiche si dovrebbe disputare.

Juventus-Napoli, le probabili formazioni

Squadre praticamente decise da parte di entrambi i mister. Pirlo dovrebbe affidarsi a Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Morata, Ronaldo. Anche Gattuso pare avere le idee chiare: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Queste nel dettaglio le possibili formazioni:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Morata, Ronaldo.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Juventus-Napoli si giocherà come detto oggi mercoledì 7 aprile 2021 all’Allianz Stadium di Torino, senza la presenza dei tifosi sugli spalti in ottemperanza alle norme da contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. Calcio d’inizio fissato alle ore 18:45.

La gara tra Juventus e Napoli sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky sui seguenti canali: Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (251 e 254 del satellite).

Per chi preferisse guardare la partita tra i bianconeri e i partenopei in streaming, avrà la possibilità di farlo live con Sky. Gli abbonati, infatti, attraverso l’applicazione di Sky Go, avranno modo di vedere il match in diretta anche su dispositivi come pc, smartphone e tablet. Occorrerà unicamente essere dotati di una connesione a internet stabile per godersi la sfida dal primo all’ultimo minuto di gioco.

In alternativa sarà possibile seguire l’incontro su NOW, la piattaforma online utile per assistere alla programmazione di Sky: basterà scegliere una delle opzioni d’abbonamento offerte per poter godere della visione dell’evento.