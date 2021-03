Ravanelli: “La Juve ha ancora speranze per lo scudetto. Inter grande squadra, ma…”

L’ex attaccante della Juventus Fabrizio Ravanelli è intervenuto ai microfoni di Tmw per parlare delle possibilità dei bianconeri di vincere il decimo scudetto consecutivo: “La Juve ci ha sempre abituato a non mollare mai e a dare grandi soddisfazioni. Del resto lo dice il motto: fino alla fine. Finchè la matematica lo concede le speranze ci sono eccome. Va sottolineato che Pirlo non ha mai avuto tutti i i giocatori a disposizione e lo stesso tecnico, nuovo, non ha potuto lavorare nel precampionato e durante la stagione non ha mai avuto a disposizione Dybala. E’ difficile dunque poter trarre dei giudizi. Inter? E’ una grande squadra che difende bene e sfrutta al meglio le ripartenze. Subisce poco e sta esprimendo bene il suo calcio”.