Juventus, Sarri intervistato e Szczesny gli passa… una sigaretta: il siparietto in diretta

“Te la sei meritata”. Questa frase Wojciech Szczesny irrompe nel corso dell’intervista post match di Maurizio Sarri ai microfoni di Sky per “regalargli”… una sigaretta. Simpatico siparietto andato in scena dopo la vittoria della Juventus contro la Sampdoria e la conquista dello scudetto, il nono di fila per i bianconeri.

Juventus, Sarri e la sigaretta regalo da parte di Szczesny

L’allenatore bianconero, finalmente rilassato dopo la conquista dello scudetto, era intento a rilasciare le interviste. I festeggiamenti dei suoi giocatori, però, erano già iniziati e qualcuno lo ha subito voluto rendere partecipe. Ecco dunque che mentre Sarri parlava ai giornalisti, Szczesny ha pensato bene di intervenire, seppur fuori dalle telecamere, per “donare” qualcosa al suo allenatore. Cosa? Una sigaretta. “Te la sei meritata”, si sente ai microfoni. Con una risata trattenuta Sarri ha accettato e ha spiegato che il portiere polacco gli aveva appena dato una sigaretta appunto, che siamo sicuri il mister toscano si godrà nel modo migliore a telecamere spente per festeggiare il meritato traguardo…

