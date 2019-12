Juventus, Sarri si difende: “Anche il Liverpool di Klopp ha avuto bisogno di tempo…”

Maurizio Sarri è finito sul banco degli imputati dopo la sconfitta per 3-1 della sua Juventus in Supercoppa contro la Lazio. Il tecnico però, parlando ai microfoni di Sky Sport, ha difeso il suo operato.

ALTI E BASSI – “Siamo ancora in una fase di alti e bassi, ci sono momenti in cui giochiamo da squadra ed altri meno. Questo rientra nella normalità, non esiste il tutto e subito. Stiamo subendo troppi gol all’interno dell’area piccola, in questo dobbiamo migliorare, così come devono crescere elementi nuovi come Demiral e De Ligt. Il Liverpool di Klopp è cresciuto nel tempo e adesso è sul tetto del mondo. Champions? Deve essere un obiettivo, sapendo però che ci sono dei rischi dovuti all’alta qualità degli avversari”.

