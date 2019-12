Juventus, Sarri: “Un po’ confusionari nel secondo tempo, spiace non averla chiusa prima”

Vittoria per la Juventus per 2-1 in casa della Sampdoria e testa della classifica di Serie A ritrovata in solitaria, in attesa ovviamente dell’Inter. Ecco a fine gara le parole di mister Maurizio Sarri a Sky Sport: “Abbiamo segnato per bravura tecnica di Dybala e Cristiano Ronaldo, il primo per giocata balistica e il secondo perché è rimasto in aria per un tempo infinito. Mi è piaciuta la prestazione, siamo stati solo un po’ confusionari nella ripresa perché non avevamo più la padronanza del match, senza però rischiare nulla se non un paio di mischie nel finale, ma è normale che le crei la squadra in svantaggio. Spiace non averla chiusa prima, però la squadra l’ho vista in salute. Stiamo cercando di recuperare Douglas Costa, che per ora può giocare solo uno spezzone”.

Sulla gestione degli attaccanti: “Alcune volte non giocheranno tutti e tre, è normale. Higuain? Bene nel primo tempo, nel secondo si è un po’ spento ma sta giocando di continuo quindi può starci. Il tridente quando lo schiero? Dipende dalla loro condizione fisica soprattutto, perché se non sono al massimo non giocherebbero mai tutti e tre dall’inizio. Adesso li vedo bene, quindi l’ho proposto anche stasera”.

Su Rabiot, migliorato: “Sta venendo fuori, dopo un lungo infortunio ha trovato questi tre match consecutivi ed è andato in crescendo. Il giocatore ancora non ha espresso tutto, è momento di crescita sia in campo che fuori dal campo. Il potenziale è superiore a quello mostrato finora”.

Su Demiral: “Ha una grande energia positiva addosso, che trasmette ai compagni”.

LE PAROLE DI RANIERI