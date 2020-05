Juventus, soluzione alle porte chiuse: Stadium con ologrammi e giochi di luce

Il calcio è pronto a ripartire anche in Italia. La Serie A si appresta a tornare in campo. Sarà un campionato totalmente diverso, condizionato dai dubbi sulla forma dei calciatori ma soprattutto dall’assenza di pubblico.

Ecco perché le società si stanno adoperando per compensare la mancanza dei tifosi con strategie anche originali. Se in Danimarca la trasmissione delle gare è andata in onda sul maxi schermo fuori dallo stadio, in Italia la Juventus sta escogitando qualcosa di simile per rendere comunque i prossimi match un vero e proprio show appetibile anche senza pubblico. In che modo? Le menti più creative della società torinese stanno ipotizzando delle attività per animare gli spalti: prima, dopo, soprattutto durante la partita. Qualcosa che non distragga i calciatori ma che dia loro la sensazione di uno stadio pieno che, allo stesso tempo, possa ‘dare la carica del tutto esaurito’. Vedremo quale sarà la soluzione scelta dalla Juventus che si dimostra la numero uno anche in questa occasione…