Danimarca, ripresa calcio e tifosi in modalità… drive-in

Il calcio europeo prova a ripartire dopo l’emergenza coronavirus. L’esempio della Bundesliga potrebbe aver mosso gli altri principali campionati con Liga, Premier League e Serie A che tentano la ripartenza. Anche in Danimarca, però, le cose sembrano destinate a fare eco alla Germania con le competizioni che sono in programma dal prossimo 1° di giugno. Con una novità assoluta: i tifosi assisteranno alle partite. L’idea è del Midtjylland che già nelle scorse settimane aveva annunciato l’iniziativa.

Danimarca, tifosi in modalità drive-in

Il Midtjylland, per consentire ai propri tifosi di assistere in qualche modo alle partite del club, ha installato fuori dal proprio stadio, un maxi schermo per consentire ai fan di vedere la partita. Nessun assembramento, però, le persone dovranno restare in auto e godersi la gara in modalità drive-in. La stessa società ha pubblicato sui propri canali social l’annuncio con tanto di invito a prenotare il posto: “Dal 1° giugno sarà spettacolo alla MCH Arena. Ospitiamo l’AC Horsens e invitiamo chi voglia assistere alla gara a prenotare il suo posto”. Sul sito internet del club, poi, tutto spiegato alla lettera. Prenotazione gratuita e semplice. Anche in Danimarca è iniziata l’era del calcio, e del tifos, all’epoca del Covid-19. Complimenti. E speriamo sia un ottimo spettacolo… nel parcheggio della MCH Arena.

A Seul il pubblico è fatto da bambole

Qualcosa di diverso, invece, è stato fatto pochi giorni fa dal Seul FC che ha riempito alcuni settori del suo impianto con bambole gonfiabili. Il club, per rendere lo stadio pieno in qualche maniera, si era affidato a queste sagome che hanno fatto molto discutere. Il gesto, infatti, non è stato apprezzato tanto che la stessa società si era dovuta poi scusare. Le immagini dell’iniziativa avevano fatto il giro del mondo e del web e sono diventare assolutamente virali.