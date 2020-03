La Juventus precisa: “Dybala non positivo al coronavirus”

Paulo Dybala non è positivo al coronavirus. Lo ha precisato la Juventus attraverso una nota Ansa smentendo “categoricamente” indiscrezioni di stampa circolate nelle ultime ore. Dopo la positività di Daniele Rugani, difensore bianconero, in osservanza alle disposizioni delle autorità sanitarie, l’attaccante argentino è in isolamento volontario come il resto della squadra.

L’attaccante dunque non è stato vittima di contagio dal Covid-19 e al momento rimarrà in quarantena come i compagni di squadra. L’unico a non essere in Italia è Cristiano Ronaldo che nei giorni scorsi era volato in Portogallo. Il portoghese è comunque nella sua dimora a Madeira dove rimarrà per le prossime settimane.