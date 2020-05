Lautaro-Barcellona, Graziani: “Meglio un asino sano che un cavallo zoppo”

Da mesi ormai non si fa altro che parlare della cessione di Lautaro al Barcellona. Il club blaugrana è fortemente interessato al classe ’97 di casa Inter, ma per strapparlo a Conte serviranno più di 100 milioni di euro, 111 per la precisione. A tanto ammonta infatti la clausola rescissoria che si attiverà a luglio.

GRAZIANI – L’ex attaccante, tra le altre, di Torino e della Nazionale Ciccio Graziani ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva riguardo questo ipotetico trasferimento: “Meglio un asino sano che un cavallo zoppo. Se fa le bizze e ha voglia di andare via per guadagnare di più, mandatelo via. Non ha senso tenere un giocatore controvoglia”. Interrogato sulla ripresa del campionato, Graziani ha commentato: “Ci dev’essere un’attenzione particolare alla salute. Alcuni calciatori sono molto disponibili a ripartire, ma ricordiamoci che il calcio è un gioco di contatto e il rischio è alto”.