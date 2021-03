Lazio, ancora gelo tra Inzaghi e Lotito per il rinnovo

Nessuna novità in casa Lazio per il rinnovo di contratto di mister Simone Inzaghi. Secondo quanto si apprende dal Corriere dello Sport, tra il patron Lotito e il tecnico ci sarebbe il gelo più completo.

Non ci sarebbe mai stato un sì ma allo stesso tempo neppure un no definitivo alla proposta formalizzata dalla società all’inizio di febbraio: triennale per complessivi 7,5 milioni netti con bonus legati alle qualificazioni Europa League e Champions più l’eventuale premio scudetto per salire sino ad un massimo di 11. Ingaggio oscillante quindi tra il minimo garantito dei 2,5 e il tetto dei quasi 4, richiesti dal tecnico all’inizio della trattativa.

Un affare che è iniziato il lontano 9 dicembre 2020, il giorno dopo la qualificazione agli ottavi Champions, quando le parti si erano incontrate a Villa San Sebastiano. Da quel momento, nessuna novità. Tre mesi in cui le parti non hanno fatto passi in avanti e, anzi, con i risultati che sono poi stati altalenanti sono nati ulteriori dubbi.

La sensazione, è che si possa rimanere in questo status fino in fondo alla stagione.

IL RECORD DI PAROLO