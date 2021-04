Lazio, Farris: “Il Benevento è pericoloso, 3 punti per rincorrere la Champions”

Le parole del vice allenatore dei biancocelesti

Il vice allenatore della Lazio - ad oggi Simone Inzaghi non è ancora guarito dal Covid - Massimiliano Farris è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domani contro il Benevento. Queste le sue parole: "La squadra sta bene, recuperiamo Lazzari e Correa ma purtroppo perdiamo Caicedo. Ci può stare però di dover fare a meno di qualcuno per squalifica a questo punto della stagione, abbiamo anche qualche diffidato. Ci aspettano tre gare in pochi giorni, sicuramente faremo delle rotazioni".