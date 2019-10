Lazio, Inzaghi: “Rigori netti e indiscutibili, abbiamo dominato un tempo a testa”

Contento Simone Inzaghi per la rimonta di tre gol della sua Lazio nel pomeriggio contro l’Atalanta nel primo match dell’ottava giornata di Serie A: “Di carattere ne abbiamo, è una nostra qualità ormai da diversi anni – ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Credo che nel primo tempo l’Atalanta abbia dominato in lungo e in largo, ma noi abbiamo fatto un grandissimo secondo tempo, recuperando una gara che sembrava ormai andata. Gasperini recrimina per i calci di rigore che ci sono stati assegnati? Per me non si deve per nulla parlarne, sono netti, non sono da discutere. Recriminava anche per la finale di Coppa Italia, ma c’era una espulsione per Masiello, non dimentichiamocelo. La gente si è divertita, io e il mio collega un po’ meno, ma alla fine conta il risultato finale e per me era importante non perdere”.