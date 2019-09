Lecce, Babacar: “Sono qui per il salto di qualità, i miei gol per la salvezza. A Torino per vincere”

È stato presentato questa mattina il nuovo attaccante del Lecce Khouma El Babacar, arrivato dalla Fiorentina nell’ultimo giorno di calciomercato: “Avevo detto subito al mio procuratore di accettare la proposta dei giallorossi, qualora non vi fosse stata l’opportunità di giocare all’estero. Sposo questa causa con cuore e determinazione – ha detto il 26enne senegalese in conferenza stampa -. Quanti gol quest’anno? I miei gol sono la salvezza del Lecce, poi quello che arriverà arriverà. Sono a completa disposizione del mister, darò sempre il massimo per questa maglia anche se dovessi giocare per un solo minuto. Sono qui per cercare il salto di qualità, spero col mister di trovare la continuità che mi è mancata in questi anni. Andiamo a Torino per vincere. Il razzismo? Non dò retta a queste cose, sono 2-3 persone che si divertono a creare brutti episodi”.