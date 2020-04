Lecce, Mancosu: “Liverani? Un martello, a volte lo odio…”

Un’ottima stagione, quella di cui si è reso protagonista Marco Mancosu. Il fantasista del Lecce, in queste ore, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

GOL – “Quello che ho realizzato contro l’Inter non ha eguali per le emozioni che mi ha dato: ho iniziato a correre piangendo. Quello contro il Napoli è stato invece tra i più belli. Quando stavo per calciare mi sono detto: ‘o la mando in porta oppure finisce fuori dallo stadio'”.

LIVERANI – “Il mister è un martello, vuole i risultati a tutti i costi. A lui devo tanto, mi ha insegnato a giocare a pallone veramente. A volte lo odio da quanto ti martella, è difficile stargli dietro”.

LECCE, STICCHI DAMIANI: “SI’ ALLA RIPRESA, MA A TRE CONDIZIONI”