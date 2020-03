Lecce, Liverani: “Ripresa? Difficile prima di fine maggio…”

Il futuro del campionato di Serie A, attualmente sospeso a causa dell’emergenza Coronavirus, rimane un’incognita. Sull’argomento, nel corso di una live chat sul canale Instagram del club, è intervenuto il tecnico del Lecce Fabio Liverani.

FUTURO – “Stiamo vivendo un momento difficile per quando riguarda la vita quotidiana. Ci mancano le cose normali e manca ovviamente anche il calcio. Mi manca il pensiero di una partita e di un obiettivo, così come il contatto con tutti coloro che fanno parte della nostra famiglia. Ripresa del campionato? Oggi non si possono fare delle previsioni precise, ma credo che prima di fine maggio o giugno non possa essere fattibile. Si potrà riprendere solamente quando il rischio sarà zero per tutti. Futuro? Oggi conta solamente superare questa situazione, il mio pensiero principale è legato a questa tragedia che ha colpito il nostro Paese. La politica di questa proprietà è un orgoglio, qui c’è una società senza debiti: questo è uno scudetto da festeggiare a prescindere”.

STICCHI DAMIANI: “CAMPIONATO CONCLUSO? IL LECCE NON PUO’ ANDARE IN B…”