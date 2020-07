Lecce, Sticchi Damiani non si arrende: “Lotteremo con orgoglio sino al verdetto”

Un grande Lecce batte il Brescia nello scontro salvezza e condanna le Rondinelle alla Serie B. Campionato cadetto dal quale proprio i salentini vogliono allontanarsi in queste ultime partite. Tre sfide ancora da disputare e nove punti potenzialmente ottenibili. Ecco perché il presidente Sticchi Damiani non si arrende nonostante il successo del Genoa che mantiene le distanze dal suo Lecce.

Sticchi Damiani: “Lotteremo con orgoglio sino al verdetto”

“Dobbiamo provarci ancora in tutti i modi”, ha detto Sticchi Damiani come riporta il Quotidiano di Puglia. “Siamo l’espressione di un calcio bello, pulito, ce la giochiamo con tutti, con questi ragazzi che hanno dei valori veri, mi piace spendere una parola in più per Tachtsidis autore di una grande prestazione, come risposta migliore a qualche attacco che gli ha fatto male. Questa è una squadra con notevoli qualità tecniche, abbiamo pagato caramente le sfortuna dei tanti infortuni. Abbiamo avuto un grande Lapadula, se avessimo avuto anche magari Babacar sarebbe stato un altro secondo tempo”, ha aggiunto sulla sfida contro il Brescia. Infine un pensiero sulla classifica: “Ora c’è anche l’Udinese a quattro punti. Lotteremo con orgoglio sino al verdetto della matematica”.

INCIDENTE PICCANTE PER LA FIDANZATA DI UN CALCIATORE