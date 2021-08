Lo strano caso dello Spezia: a Cagliari con solo 16 convocati di cui 3 portieri

13 giocatori di movimento per il club ligure

Il primo turno di Serie A vedrà il suo completamento questa sera con la sfida Sampdoria-Milan ( QUI DOVE VEDERLA ). Prima del match del Ferraris, però, sarà il turno di Cagliari-Spezia . Ed è proprio la formazione ligure ad attirare l'attenzione in queste ore. La squadra di Thiago Motta , infatti, andrà in Sardegna con un problema non indifferente: soli 16 giocatori convocati di cui tre portieri.

Dopo i casi di Covid che ne hanno complicato la preparazione estiva, lo Spezia è chiamato ad un avvio di campionato davvero difficile che ha visto anche il blocco del mercato (da gennaio). Alla Unipol Domus, la squadra di Thiago Motta dovrà rinunciare a diversi giocatori: Sala è infortunato, e anche Kovalenko è out. Nzola e Krapikas - in odore di cessione - non saranno della gara così come Sher, ancora in attesa del transfer internazionale.