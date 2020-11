Mancini e lo scudetto: “Vince il campionato chi gestisce meglio il Covid”

“Il campionato lo vince chi gestisce meglio il Covid”. Parola di Gianluca Mancini. Il difensore della Roma, intervistato dal Corriere dello Sport, ha avuto modo di soffermarsi su diversi temi legati all’attualità del calcio: campionato e Nazionale.

Mancini: “Serie A? Infortuni e Covid decideranno la classifica”

Non ha dubbi il difensore della Roma su come si svolgerà questa particolare stagione di Serie A: “Sappiamo tutti che è un campionato strano, particolare. Infortuni e Covid decideranno la classifica finale. La Juve ha cambiato allenatore e tanti giocatori, la Roma pensa a fare partita per partita e fare il meglio possibile. Penso che chi gestisce meglio la situazione possa vincere. Roma? Il nostro obiettivo è restare tra le prime quattro e giocarci la qualificazione alla Champions in un campionato così bisogna stare sul pezzo e restare concentrati”, ha detto Mancini che nelle scorse settimane era risultato positivo al coronavirus.

E in tema Nazionale: “Europeo? Ci sono tante squadre forti: Francia, Portogallo, Spagna. Ma la Nazionale italiana ha grandi giocatori e daremo il massimo”, ha concluso il difensore.