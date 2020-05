Massimo Moratti non ha dubbi: “Tra l’Inter e Icardi è finita”

Quella di Icardi all’Inter è stata una storia di amore e odio. Il calciatore argentino già durante la prima stagione aveva avuto qualche frizione con il tifo nerazzurro, ma i suoi gol, spesso decisivi, placavano spesso le polemiche che lo riguardavano. Mauro Icardi con la maglia nerazzurra ha messo a segno ben 124 gol in 219 partite, ma durante la gestione Spalletti si è rotto qualcosa soprattutto a livello di spogliatoio.

PSG – Durante la sua permanenza in Francia l’argentino non ha deluso, ma nemmeno impressionato. L’attaccante nella capitale francese ha segnato 20 gol in 31 partite. Dopo una partenza a razzo, Icardi si era inceppato costringendo Tuchel a lasciarlo in panchina. Anche con l’allenatore tedesco il rapporto non è mai decollato e il suo riscatto a fine stagione non è cosa sicura.

MORATTI – A tal proposito è intervenuto anche l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ai microfoni della Domenica Sportiva: “Credo che sarebbe ottimo per l’Inter trattenere Lautaro, ha un grande potenziale e c’è curiosità per come si sviluppa, ancora non si è espresso del tutto. Ha grandi doti, e vicino a Lukaku si può sognare. Non so però quanto sia facile se fosse vero l’interesse delle grandi società. Icardi immagino che sia un qualcosa di concluso per l’Inter, deciderà il PSG cosa farne, ma è un grandissimo giocatore”.

Se la società parigina non lo riscatterà, l’Inter dovrà cederlo a titolo definitivo a qualche pretendente. Occhio anche alla Juventus. I bianconeri sono infatti alla ricerca di un nuovo numero 9 al posto di Gonzalo Higuain. Quello che è certo è che la stagione altalenante avrà un impatto anche sul cartellino del giocatore. Secondo il sito Transfermarkt il prezzo di Icardi si aggira intorno ai 60 milioni, ben 40 in meno rispetto al dicembre 2018.

ICARDI, LA DECISIONE DEL PSG