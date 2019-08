Mihajlovic, il prof. Cavo: “Verona non sarà un caso isolato”

Con la sua presenza in panchina a Verona, Sinisa Mihajlovic ha commosso l’intero mondo del calcio. Malgrado la dura battaglia che sta combattendo contro la leucemia, il tecnico del Bologna ha voluto essere al fianco dei suoi ragazzi nel debutto stagionale in campionato. E secondo quanto dichiarato dal professor Michele Cavo, primario di Ematologia del Sant’Orsola di Bologna, quello del Bentegodi potrebbe non rimanere un caso isolato.

FUTURO – “Devo dare merito al paziente, che è stato scrupoloso e che si è attenuto perfettamente alle raccomandazioni. Posso ritenere che quello che è accaduto ieri possa non rimanere un episodio isolato. Di contro, però, ci saranno altri momenti in cui seguirà cicli di terapie e in cui questo, quindi, non sarà possibile”.