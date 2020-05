Milan, Ibrahimovic ha deciso quando tornerà in Italia

Con la ripresa degli allenamenti individuali, le squadre di Serie A stanno a poco a poco richiamando tutti i giocatori che si trovavano all’estero. In casa Juventus i ritorni più attesi erano sicuramente quelli di Cristiano Ronaldo e Dybala. A Milano invece, sponda Milan, sono in tanti a chiedersi quando Zlatan Ibrahimovic farà ritorno in città.

STOCCOLMA – MILANO – Il gigante svedese durante la quarantena è tornato a casa e ne ha approfittato per allenarsi con la sua Hammarby. Ibra infatti è socio di maggioranza della squadra svedese e durante lo stop ha trovato sicuramente il modo di mantenersi in forma. Secondo quanto raccolto da SportMediaset Ibra dovrebbe fare ritorno a Milano lunedì. Il volo sarebbe già prenotato e una volta in Italia, l’ex Juve osserverà i canonici 14 giorni di isolamento.