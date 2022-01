Milan-Juventus, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca a San Siro il big match della 23^ giornata

Milan-Juventus si gioca oggi, domenica 23 gennaio 2022 alle ore 20:45 allo stadio San Siro. Il big match chiuderà la 23^ giornata di Serie A. Rossoneri di mister Pioli contro bianconeri di mister Allegri. Tre punti per continuare la corsa allo scudetto per quanto riguarda i padroni di casa, una vittoria necessaria, invece, agli ospiti per sperare di accorciare sulle posizioni di testa.

Milan-Juventus, le probabili formazioni

Diversi dubbi per le due squadre che restano, come ormai d'abitudine, in attesa dell'ultimo giro di tamponi che potrebbe portare assenze dell'ultimo istante causa Covid. Il Milan si affiderà a Ibrahimovic in attacco quasi certamente. Dall'altra parte non mancherà Paulo Dybala, al centro di tanti rumors tra mercato e rinnovo di contratto. Queste le possibili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Locatelli, Bentancur; Cuadrado, Dybala, McKennie; Morata. All. Allegri

Dove vedere il match

La partita di campionato tra la formazione di Pioli e quella di Allegri verrà trasmessa da DAZN. Per assistere al match bisognerà possedere una smart tv di ultima generazione collegata ad internet oppure collegare una normale tv a un TIMVISION BOX, a una console come Playstation o Xbox e dispositivi come Google Chromecast e Amazon Firestick.

Ovviamente, sempre con DAZN, sarà possibile seguire Milan-Juventus anche in diretta streaming. In questo caso basterà collegarsi da pc fisso al sito della piattaforma o scaricare la relativa app per smartphone e tablet. Lo spettacolo della Serie A in questo modo sarà garantito per tutti gli abbonati e appassionati.